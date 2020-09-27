Общий призовой фонд конкурса — 700 000 рублей.

С 15 апреля по 15 ноября 2020 года проходит первый всероссийский Конкурс Лучшая школа России 2020. По итогам конкурса будут определены: 3 лучших директора, 3 лучших заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 3 лучших заместителя директора по воспитательной работе. Общий призовой фонд конкурса — 700 000 рублей.Участие в Конкурсе бесплатное. Из 2400 школ владимирская школа №31 находится на 59 месте. Чтобы поддержать нашу школу необходимо зайти на сайте shkolagoda.menobr.ru.«Лучшая школа России» — единственный проект в стране, который определит не одного победителя. Также мы составим рейтинг регионов на основе результатов участников. Их имена узнает вся страна — мы опубликуем их в журналах Актион • Образование, Системе Завуч и Системе Образование, на сайте menobr.ru, отправим министру просвещения и в региональные министерства образования. Суперфиналистов, которые наберут наибольшее количество баллов, мы пригласим на торжественное объявление победителей и церемонию награждения, которая состоится в Москве в декабре.