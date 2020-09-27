Как этот праздник прошёл в условиях коронавирусных ограничений?
<a href="https://33live.ru/novosti/27-09-2020-vladimirskie-vospitateli-otmechayut-professionalnyj-prazdnik.html" target="_blank">Владимирские воспитатели отмечают профессиональный праздник</a> - Как этот праздник прошёл в условиях коронавирусных ограничений?
[url=https://33live.ru/novosti/27-09-2020-vladimirskie-vospitateli-otmechayut-professionalnyj-prazdnik.html]Владимирские воспитатели отмечают профессиональный праздник[/url] - Как этот праздник прошёл в условиях коронавирусных ограничений?