Как этот праздник прошёл в условиях коронавирусных ограничений?

В России сегодня День воспитателя. Професиональный праздник всех дошкольных работников. Как этот праздник прошёл в условиях коронавирусных ограничений? И какой он - секрет нескончаемого интереса и любви к детям и своей профессии? Смотрите в репортаже «Вестей» уже завтра в 9.00.