Постапокалипсис, винтовка , камуфляж и настроение одиночества и опустошенности. Всё это сюжет для съемки в стиле милитари.

По воспоминаниям современников, Лев Толстой, принимая фотографа у себя дома , мило подшучивал: " Непременно заведу себе "браунинг" . С браунингом меня еще никто не снимал". Сегодня фотографы работают в самых разных стилях. Например, владимирец Павел Рассадкин специализируется на милитари. На фотосессию он пригласил и нашего корреспондента.Постапокалипсис, винтовка , камуфляж и настроение одиночества и опустошенности. Всё это сюжет для съемки в стиле милитари. Павел фотографирует в этом жанре несколько лет. Ему нравится генерировать идеи, подбирать реквизит, искать интересные локации.Павел Рассадкин, фотограф:- Все снимают в обычных стилях - лав стори, семейные прогулки,в студии и так далее. Этого уже очень много и мне это не особо прельщает. Я снимаю не за деньги,для себя, для души. И выбрал именно такой стиль, потому что близко всё это.Съемки проходят за городом, в заброшенных зданиях советских времен. Ксения - иллюстратор детских сказок. И для себя создала сказку, в которой стала настоящим героем. С девятого класса девушка начала интересоваться Чернобылем, смотреть документальные фильмы. В своей постапокаплистической Вселенной она путешествует в образе Пули.Ксения Шевченко, модель:- Мне нравится с каждой фотографией создавать сюжет. Если посмотреть в моей сфере либо показывают костюм, большая броня, шипы, либо тело. Я стараюсь наоборот в фотографии передать атмосферу. Заброшенность...чтобы человек посмотрел и он как будто кадр из фильма увидел и проникся.По фотографиям Пули можно проследить всю её историю. Так недавно Пули осталась одна в заброшенном здании и отстреливалась от врагов. Сегодня в кадре она с боевыми ранениями.Ксения Шевченко, модель:- Грим помогает вжиться. Это не просто в фотошопе что-то нарисовать, что ой она истекает кровью. А именно ты сделал и ты чувствуешь. Ты ощущаешь это каждой клеточкой тела, что ты ранен. Это помогает действительно отыграть.Самая любимая съемка Павла - это короткометражный фильм по мотивам Сталкера. Действие происходит также в запретной зоне. Солдат пытается забыть свой старый мир. Главную роль сыграл Олег Митченко. И для него - это первый актерский опыт. Снимался фильм недалеко от Нижней Дубровы и на бывшем танкодроме около Юрьевца.Олег Митченко, актер:- На этот фильм мы вообще не затрачивались. На выходных, как время свободное было, так и делали. А хочется, конечно, что-то основательное попробовать, даже вложить денег, чтобы реквизит интереснее собрать.По словам Павла, снимать короткометражки ему понравилось даже больше, чем фотографировать. Но смывая грим и убирая реквизит, все герои мечтают, чтобы апокалипсиса не случилось. Юлия Шувалова "Вести Владимир"