27 сентября отмечается День Воздвижения Креста Господня. Что нельзя делать в этот день?

27 сентября отмечается День Воздвижения Креста Господня. Что нельзя делать в этот день?27 сентября – важный день для всех верующих. Именно в этот день отмечается День Воздвижения Креста Господня. Существует огромное количество поверий и традиций, которые необходимо соблюдать.Что же нельзя делать 27 сентября?Считается, что в этот день запрещено начинать что-то новое. Говорят, что лучше сосредоточиться на уже начатых делах, закончить их, а потом приступать к следующему. Также многие верят, что 27 числа лучше не ходить в лесТрадиции27 сентября обязательно нужно сходить в церковь. Тысячи верующих в этот день молятся, благодарят Господа и просят, чтобы он защитил их.Раньше люди раскладывали у себя дома сушеные ягоды и шишки. Эти атрибуты считались символом теплой зимы. Также это делалось для того, чтобы каждый член семьи был здоров.ИсторияДень Воздвижения Креста Господня всегда ассоциировали с завершением бабьего лета и началом зимы. Существует огромное количество традиций, что нужно делать, чтобы зима оказалась теплой, а в случае, если она все-таки будет холодной, что делать, чтобы не заболеть.Так, многие девушки и женщины именно в этот день квасят капусту. Каждый должен съесть это блюдо, чтобы стать более крепким перед началом заморозков.