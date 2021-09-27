Политики, курирующие энергетический рынок Европы, показали свою профнепригодность. Об этом заявил аналитик Александр Фролов.
Политики, курирующие энергетический рынок Европы, показали свою профнепригодность. Об этом заявил аналитик Александр Фролов.
Заявления, звучащие каждый день в Верховной раде Украины, не перестают шокировать. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал энергетическим оружием против Европы экспорт российского газа.
По его мнению, действия "Газпрома" спровоцировали увеличение цен на голубое топливо для жителей Евросоюза. В России возмутились таким заявлением. Причину же роста цен они видят совсем в ином.
Более того, Фролов уверен, что европейский газовый рынок не может существовать без участия России.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с заявил, что говоря о вине России в росте цен на газ, политики демонстрируют свою профнепригодность.
"Европейским избирателям необходимо сделать вывод о том, что избранные ими политики, которые в течение 12 лет формировали энергетическую стратегию региона, а также их последователи привели ситуацию к кризису и показали собственную профессиональную непригодность", – заявил Фролов.
Что касается заявления Дениса Шмыгаля, эксперт считает его сформированным в рамках европейской информационной повестки.
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