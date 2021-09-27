Политики, курирующие энергетический рынок Европы, показали свою профнепригодность. Об этом заявил аналитик Александр Фролов.

Политики, курирующие энергетический рынок Европы, показали свою профнепригодность. Об этом заявил аналитик Александр Фролов.Заявления, звучащие каждый день в Верховной раде Украины, не перестают шокировать. На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал энергетическим оружием против Европы экспорт российского газа.По его мнению, действия "Газпрома" спровоцировали увеличение цен на голубое топливо для жителей Евросоюза. В России возмутились таким заявлением. Причину же роста цен они видят совсем в ином.Более того, Фролов уверен, что европейский газовый рынок не может существовать без участия России.Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с заявил, что говоря о вине России в росте цен на газ, политики демонстрируют свою профнепригодность."Европейским избирателям необходимо сделать вывод о том, что избранные ими политики, которые в течение 12 лет формировали энергетическую стратегию региона, а также их последователи привели ситуацию к кризису и показали собственную профессиональную непригодность", – заявил Фролов.Что касается заявления Дениса Шмыгаля, эксперт считает его сформированным в рамках европейской информационной повестки.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Лукашенко на Украине военных баз НАТО.