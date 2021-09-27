27.09.2021

2021-09-27 08:35:04

Чёрно-белые проиграли Шиннику из Ярославля

Накануне ФК "Торпедо" на домашнем стадионе встретился футболистами команды "Шинник" из Ярославля. Игра закончилась со счётом 0-2 в пользу гостей.



Следующий матч состоится в Красноярске 30 сентября. Там владимирцы сыграют против команды "Енисей-2".



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