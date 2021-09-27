Латание ям в стиле хай тек. Так владимирцы шутливо говорят о новых технологиях, которые успешно применяют дорожные службы. Во Владимире теперь две беды. Первая – это когда дорожников

Латание ям в стиле хай тек. Так владимирцы шутливо говорят о новых технологиях, которые успешно применяют дорожные службы. Во Владимире теперь две беды. Первая – это когда дорожников годами ждешь, а вторая – когда они, как призраки, приезжают – дыры заделывают – уезжают, а свежеотремонтированный участок снова в убитом состоянии. Своими впечатлениями жители города делятся