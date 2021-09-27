Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» и региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Биотехнологии» расширяют сферу сотрудничества в рамках проекта по созданию единого платёжного документа. Совместные квитанции будут получать жители ещё трёх районов региона: Камешковского, Ковровского и Суздальского (без районных центров).
Единый платёжный документ будет сформирован как для собственников частных домовладений (индивидуальных жилых строений), так и для жителей многоквартирных домов и будет содержать данные для оплаты двух услуг: «Электроснабжения» и «Обращения с ТКО». Жители получат новые квитанции в начале октября.
Для оплаты квитанций клиенты могут обратиться в офис «Энергосбыт Волга» или воспользоваться удобной дистанционной формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании. Для совершения платежа не требуется регистрация, достаточно указать номер лицевого счёта. Для пользователей мобильного банка доступна оплата с помощью QR-кода. Также для клиентов, получающих единый платёжный документ, на сайте компании доступен Личный кабинет: . Для жителей Камешковского, Ковровского и Суздальского районов регистрация будет доступна с 1 октября. Сервис позволяет контролировать состояние лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн. Кроме того, клиенты могут управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, оплате и отслеживать статистику по ним. При возникновении вопросов пользователь может направить обращениеспециалистам энергокомпании. Для регистрации в Личном кабинете достаточно указать электронную почту и номер телефона.
«Мы рады, что наш совместный проект с компанией «Биотехнологии» получил своё развитие. В апреле мы начали выпускать единый платёжный документ в Вязниковском и Гороховецком районах и за это время показали высокий уровень организации процессов и нашей работы в целом», – отметил генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.
По вопросам оказания услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором клиентам необходимо обращаться в адрес ООО «Биотехнологии»:
Камешковский район
Адрес: г. Камешково, ул. Школьная, 1. Телефон: +7(904) 039-75-15. Время работы: Понедельник-пятница с 09:00 до 17:00
Ковровский район
Адрес: г. Ковров, переулок Чкалова, 7, стр 11. Телефон: 8-49232-5-06-62. Время работы: Понедельник-пятница с 09:00 до 17:00
Суздальский район
Адрес: г. Суздаль, ул. Красная Площадь, 10 2-й этаж. Телефон: 8 (4922) 60-33-95; +7 (930) 032-93-95. Время работы: Понедельник-пятница с 09:00 до 17:00
Обмен информацией с потребителями услуг может осуществляться посредством электронной почты E-mail: [email protected]
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