Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига проводят собственные проверки инцидента с задержанием болельщиков клуба “Шинник” перед матчем с “Торпедо”. Об этом

Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига проводят собственные проверки инцидента с задержанием болельщиков клуба “Шинник” перед матчем с “Торпедо”. Об этом сообщается на сайте ФНЛ-2 (в этой лиге выступают команды “Торпедо” и “Шинник”). Футбольные чиновники вместе с клубами выясняют все обстоятельства случившегося. В воскресенье перед матчем Олимп-ФНЛ II во Владимире между местным «Торпедо» и ярославским