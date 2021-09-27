Чтобы не было беды. C наступлением холодов в частном секторе жильцы растапливают печи, и включают дополнительные электроприборы. Сотрудники Госпожнадзора и представители органов местного

Чтобы не было беды. C наступлением холодов в частном секторе жильцы растапливают печи, и включают дополнительные электроприборы. Сотрудники Госпожнадзора и представители органов местного самоуправления проверяют дома на противопожарную безопасность. Проводят с жителями инструктаж, те отвечают, что с правилами знакомы. ДИАЛОГ спасателя и бабушки : -Печку надумаете топить – нужно убрать все горючее материалы от печи.