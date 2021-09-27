Губернатора Сипягина продолжают “отправлять” в Госдуму. На этот раз телеграм-канал Brief @ незыгарь, ссылаясь на свой источник, сообщил, что Владимир Сипягин может рассчитывать на место

Губернатора Сипягина продолжают “отправлять” в Госдуму. На этот раз телеграм-канал Brief @ незыгарь, ссылаясь на свой источник, сообщил, что Владимир Сипягин может рассчитывать на место вице-спикера Госдумы восьмого созыва. Как сообщает телеграм-канал, Сипягин пока “рассматривается” на пост вице-спикера: Морозов и Сипягин рассматриваются на место вице-спикера Думы. \сообщил телеграм-канал Brief @ незыгарь\ Сегодня же источники Интерфакса