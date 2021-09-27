После скандального заявления по Крыму Эрдоган прилетит в Россию на переговоры.

После скандального заявления по Крыму Эрдоган прилетит в Россию на переговоры.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз отличался антироссийскими высказываниями. Серьезные вопросы к нему возникли всего несколько дней назад после скандального заявления по Крыму. Тем не менее, в ближайшее время политик планирует приехать в нашу страну. В Кремле уже оценили перспективы поездки Эрдогана в Россию.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Эрдогана относительно Крыма не помешает его визиту в Россию. По словам официального представителя Кремля, поездка турецкого лидера будет успешно организована. По мнению политика, она будет носить конструктивный характер.Меж тем, Песков обратил внимание на небольшой "неприятный след", который оставили слова Эрдогана. Пресс-секретарь российского лидера заявил, что позиция президента Турции известна Кремлю. Он также добавил, что эта страна остается партнером России. По мнению политика, между двумя государствами возможны разногласия, даже если у них развиты отношения.Ранее официальный представитель Кремля сказал журналистам, что сожалеет о высказываниях турецкого президента по Крыму в преддверии его официального визита. Напомним, во время выступления на сессии ГА ООН Эрдоган заявил об "аннексии" Крыма со стороны России. Перед этим турецкий МИД отказался считать парламентские выборы, прошедшие на территории полуострова, легитимными.