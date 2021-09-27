Правонарушители на личном автомобиле одного из них проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48 этаж и спрыгнули оттуда с парашютом...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Обручевский задержали троих мужчин, совершивших прыжок с парашютом с многоэтажного здания», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что пятеро правонарушителей на личном автомобиле одного из них проехали на закрытый подземный паркинг дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48 этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих мужчин: 33-летнего москвича и 29-летнего приезжего. В отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Гагаринским судом им назначено наказание в виде административного ареста на 11 суток.Позже был задержан третий нарушитель – 40-летний москвич. В отношении него также составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы направлены в суд.Проводятся мероприятия, направленные на установление остальных участников инцидента.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499)129-75-56