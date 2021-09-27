Проверкой установлено, что местная жительница организовала незаконное пребывание гражданина...

Проверкой установлено, что местная жительница организовала незаконное пребывание гражданина республики Беларусь в принадлежащем ей доме. По указанному в заявлении адресу мужчина не проживал, фактически жилое помещение ему не предоставлялось.Материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 322.2 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан).В настоящее время дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.