«Ростелеком» ввел в тестовую эксплуатацию первые базовые станции, подключенные в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Работы завершены в

«Ростелеком» ввел в тестовую эксплуатацию первые базовые станции, подключенные в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Работы завершены в Ковровском и Кольчугинском районах1. Программа предусматривает установку вышек связи в малых населенных пунктах, где численность жителей составляет от 100 до 500 человек. Жители получают возможность пользоваться всеми преимуществами современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G). Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Из-за