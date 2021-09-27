«Ростелекому» присвоен наивысший класс (А1) Антикоррупционного рейтинга —2021. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил оператора как компанию с

«Ростелекому» присвоен наивысший класс (А1) Антикоррупционного рейтинга —2021. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил оператора как компанию с максимально высоким уровнем противодействия коррупции, минимальным уровнем рисков коррупции, сопряженных с угрозой инвесторам, кредиторам, деловым партнерам. «Ростелеком» получает наивысший класс Антикоррупционного рейтинга РСПП второй год подряд. Независимая экспертиза провела оценку соответствия деятельности компаний международному стандарту в сфере противодействия коррупции и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса. В ходе этой процедуры были высоко