Злоумышленники на первом этаже двухэтажного частного дома организовали помещение, где проводили азартные игры. Всего полицейские обнаружили и изъяли 33 единицы игровой техники...

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии г. Москвы, пресекли деятельность нелегального игорного заведения, расположенного в частном доме на улице Леваневского в Москве.Установлено, что злоумышленники на первом этаже двухэтажного частного дома организовали помещение, где проводили азартные игры. Всего полицейские обнаружили и изъяли 33 единицы игровой техники.Сотрудники правоохранительных органов задержали 4-х подозреваемых, причастных к организации незаконного игорного бизнеса, которые были переданы в органы ГСУ СК России по г. Москве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по СВАО8 (495) 616-06-29