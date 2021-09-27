Поле сырое-тяжёлое, но “Шинник” всё же сильнее. Так наставники владимирского Торпедо прокомментировали проигрыш своих подопечных ярославской команде со счётом 0:2. Встреча состоялась

Поле сырое-тяжёлое, но “Шинник” всё же сильнее. Так наставники владимирского Торпедо прокомментировали проигрыш своих подопечных ярославской команде со счётом 0:2. Встреча состоялась на третий день после кубковой битвы и как сказал старший тренер Торпедо Сергей Дубровин, “после тяжёлой игры как физически, так и эмоционально, наверное не всем удалось восстановиться”. Сергей Дубровин, старший тренер ФК “Торпедо”