В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера...

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 года № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 30 сентября 2021 года истекает срок, согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания в Российской Федерации, а также не покинувшие территорию Российской Федерации в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданами которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, могут обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных Отделов МВД России по г. Москве с заявлением об урегулировании своего правового положения.Иностранные граждане и лица без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус в рамках предоставленной данным Указом возможности, смогут в пределах разрешенного срока пребывания в Российской Федерации обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в Российской Федерации.В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в установленном порядке не урегулировавших свой правовой статус, будут применятся меры административного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.В связи с приближением окончания срока действия указанных норм, с целью предотвращения очередей в территориальных отделах МВД России по г. Москве и иных государственных учреждениях, которые предоставляют данную услугу, рекомендуем иностранным гражданам обращаться за получением документов заблаговременно.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве