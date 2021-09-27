Злоумышленница, работая помощницей по хозяйству в квартире на улице Талалихина, совершила хищение дорогостоящей фототехники...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении имущества.Предварительно установлено, что злоумышленница, работая помощницей по хозяйству в квартире на улице Талалихина, совершила хищение дорогостоящей фототехники, принадлежащей 22-летней хозяйке квартиры. Материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 53-летнюю жительницу столицы. Похищенным имуществом злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60