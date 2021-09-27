Мероприятия состоялись в рамках Недели безопасности дорожного движения.

В рамках Недели безопасности дорожного движения в Коврове и Камешково состоялся конкурс «Безопасное колесо-2021», проводимый сотрудниками полиции совместно с местными администрациями.Конкурс является своеобразным подведением итогов работы отрядов Юных инспекторов дорожного движения и определяет лучших знатоков ПДД. Его ключевая цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.В Коврове в конкурсе приняли участие школьники из 17 учебных заведений. Каждая команда прошла три этапа, в ходе которых участники сдали тематический экзамен, продемонстрировали овладение навыками оказания первой медицинской помощи и показали, насколько успешно справляются с фигурным вождением велосипеда.В состав конкурсного жюри вошли члены народной дружины «Мотор».По результатам испытаний лучшими стали команды из СОШ № 10, СОШ № 11 и ООШ № 2, а также СОШ № 23.В Камешково в конкурсе приняли участие 9 команд из разных школ района.Школьники с энтузиазмом подошли к подготовке и дружно выполняли все представленные задания.Лучшей по итогам испытаний стала команда "Дорожный патруль" из Новкинской школы, второе место получили ребята из команды "Зеленый свет" (школа №3 г. Камешково), третье - команда "Диск" из Серебровской школы. Также победителей определяли в личных зачетах.В завершение конкурса сотрудники ОГИБДД выразили благодарность в адрес преподавателей за содействие в деле профилактики безопасности дорожного движения.