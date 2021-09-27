Добиваться справедливости для ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пришлось прокурорам. Как сообщает надзорное ведомство, инвалиду из Мурома еще в 2019-м году местная ФНС

Добиваться справедливости для ликвидатора последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пришлось прокурорам. Как сообщает надзорное ведомство, инвалиду из Мурома еще в 2019-м году местная ФНС отказала в льготе по земельному налогу – на сумму около 18 тысяч рублей. Отказ был мотивирован тем, что земельный участок инвалид использовал в предпринимательской деятельности – сдавал в аренду местной фирме.