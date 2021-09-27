Обидевшись на бывшего мужа, женщина повредила его автомобиль.

В полицию обратился житель Гусь-Хрустального района, сообщивший, что обнаружил повреждения на своей иномарке, которая была припаркована недалеко от дома.Уточнив информацию, сотрудники полиции отработали круг лиц, которые могли иметь причастность к совершению противоправного деяния. В результате злоумышленница была установлена. Ею оказалась бывшая супруга потерпевшего.Установлено, что между мужчиной и фигуранткой произошел конфликт. Обидевшись на бывшего мужа, женщина влезла на капот автомобиля и несколько раз прыгнула по нему, повредив кузов.Сумма причиненного ущерба составила более 53 000 рублей.Отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 41-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).