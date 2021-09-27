Страшная авария произошла по дороге в Иваново. На трассе под Суздалем столкнулась фура и отечественная легковушка. ДТП произошло днем 27 сентября. Как пишут очевидцы аварии в соцсетях, с

Страшная авария произошла по дороге в Иваново. На трассе под Суздалем столкнулась фура и отечественная легковушка. ДТП произошло днем 27 сентября. Как пишут очевидцы аварии в соцсетях, с фурой столкнулся автомобиль ВИС – модернизированный ВАЗ с небольшим кузовом. Судя по фото с места аварии, легковушка после столкновения превратилась в груду металла. По всей видимости, отечественный