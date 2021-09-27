27.09.2021

2021-09-27 14:00:06

«Вести-Владимир» в 14.30: Смогут ли дольщики из Юрьевца въехать в свои новые квартиры

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:



- Дождутся ли?



Обещанного пять лет ждут? Смогут ли дольщики из Юрьевца въехать в свои новые квартиры.







- Сборы со взломом



Сыграли на человеческих чувствах. Кибермошенники взломали аккаунт владимирского спортсмена и организовали сбор средств.







- Не дошли



Болеть за своих пришлось в отделении полиции. Фанаты ярославского Шинника решили пройтись до стадиона пешком. По проезжей части.