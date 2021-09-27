Проект называется Социальная защищенность и направлен на создание комплексного подхода в решении...

Проект называется "Социальная защищенность" и направлен на создание комплексного подхода в решении проблем жителей региона.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- Когда человек понимает, что он не может решить с каким-то профильным учреждением свои проблемы, которое должно решить, казалось бы, его вопрос, он идет в суд. И вот таких прецедентов много, и нам хотелось, чтобы их было меньше, чтобы это решалось на фоне межсекторного, межведомственного взаимодействия.Работа в досудебном порядке не только ускорит решение проблем, например, связанных с начислением пособий, но и сэкономит финансовые издержки заявителей в суде.На данном этапе, рассказали три Омбудсмена на встрече с региональными законодателями, необходимо собрать и систематизировать все обращения жителей региона к правозащитникам, объединить их в группы и понять, в каких органах чаще остальных идет "пробуксовка". Предполагается, что в перспективе такой анализ позволит совершенствовать правовую базу, а новые законопроекты будут направлены на более активное взаимодействие всех структур. В ряде регионов такая медиация уже закреплена в областных законах. Там работают обученные консультанты, помогающие быстро решить проблему именно на досудебном уровне.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Это, конечно же, безусловно, почва для регулярного общения и взаимодействия. Мы регулярно внимательнейшим образом в Законодательном собрании изучаем доклады уполномоченного по правам человека. Эта работа, которую проводят уполномоченные, переходит в стадию нормотворчества, в стадию работы Законодательного собрания, поэтому вот такие рабочие встречи, которые сегодня я провел, они необходимы, они нужны и они приносят реальную практическую пользу.