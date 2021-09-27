По подозрению в причастности к хищению задержан молодой человек потерпевшей.

17 сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 21-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из её квартиры денег в сумме более 100 тысяч рублей.Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела жилище. Повреждений на входной двери квартиры и замке сотрудники полиции не обнаружили.В ходе опроса полицейские установили круг лиц, которые имели доступ в жилище. Выяснилось, что квартиру беспрепятственно мог посещать молодой человек потерпевшей.Через несколько дней по подозрению в причастности к совершению кражи сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего местного жителя.Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что знал, где хранятся деньги, забрал их в отсутствие своей девушки и впоследствии потратил деньги на личные нужды.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ РФ (кража).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.