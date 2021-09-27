Пожарным удалось спасли двоих человек на пожаре во Владимире. ЧП произошло около часа дня 27 сентября в доме №52 по улице Чайковского. Как сообщают в МЧС, загорелась двухкомнатная квартира на

Пожарным удалось спасли двоих человек на пожаре во Владимире. ЧП произошло около часа дня 27 сентября в доме №52 по улице Чайковского. Как сообщают в МЧС, загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже – из окон валил дым. Судя по с места происшествия, клубы дыма заполонили и подъезд. Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать