Не могут въехать в свои квартиры уже 5 лет. Более ста человек, вложившихся в строительство жилого...

Не могут въехать в свои квартиры уже 5 лет. Более ста человек, вложившихся в строительство жилого комплекса на улице Всесвятской, в микрорайоне Юрьевец областного центра, вместо заветных ключей от квартир, получают только обещания от застройщика. В ситуации разбирался корреспондент Константин Миронов.Надежда Федотова приобрела квартиру в новом доме еще в 2019 году, вложив в новостройку почти полтора миллиона рублей. Вручить ключи от новой квартиры женщине обещали еще в прошлом году. Но ни жилья, ни компенсации за срыв сроков она так и не увидела.Надежда Федотова, дольщик:- Я живу у детей. Дети меня жалеют, я живу у них. Ну вот без квартиры осталась. Иногда бывают стычки с детьми, потому что они молодые, хотят одни пожить, а тут бабушка. Бабушке нужно больше отдыхать. Да, пенсионерка все-таки, но еще работаю, прихожу устаю.По словам пенсионерки, работы на объекте не ведутся. Наша съемочная группа отправилась на строительную площадку. На месте прораб Константин пояснил, что простои в строительстве действительно были, но сейчас работы возобновились и в ближайшее время они подключат коммуникации к дому и благоустроят территорию.Константин, прораб строительной организации:- Если вот дипломатично выражаться, как я это вижу, чтобы мне никого не обмануть. При том условии как сейчас идут графики производства работ, мы его сейчас придерживаемся, то работы могут быть и должны быть выполнены к ноябрю. Все должно быть закончено. Дальше идет пусконаладочный этап.Директор компании-застройщика Михаил Судоргин сообщил, что деньги на достройку дома сняли с другого объекта. Он обещает, что до нового года, люди смогут въехать в свои квартиры. Выплату неустойки дольщикам, собственник планирует заменить отделочными работами. Что касается уже запущенной процедуры банкротства предприятия, Михаил Судоргин заявляет, что произойдет это после сдачи квартир.Михаил Судоргин, директор компании-застройщика:- Если сейчас будет введена процедура банкротства, то возникнут сложности со сдачей дома, это все начнет отодвигаться, по вопросам, а не по исполнению работ. Это никому не нужно, и введение процедуры банкротства сейчас нарушит интересы прежде всего дольщиков. Поэтому в суде у нас будет позиция такая, и администрация нас поддерживает областная, которая контролирует выполнение обязательств перед дольщиками.То есть, по словам застройщика, еще одного переноса срока сдачи дома не планируется. А дольщикам остается только ждать и верить...Константин Миронов. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".