В понедельник, 27 сентября, должен был вернуться в Белый дом Роман Годунин. Три дня назад суд восстановил вице-губернатора в должности. Свою победу Годунин комментировал “Шестому

В понедельник, 27 сентября, должен был вернуться в Белый дом Роман Годунин. Три дня назад суд восстановил вице-губернатора в должности. Свою победу Годунин комментировал “Шестому каналу”. Он сообщил, что на работу выходит в понедельник, то есть сегодня: Роман Годунин, восстановленный в должности вице-губернатора области – 24 сентября 2021г. Закон восторжествовал. Дальнейшую свою судьбу – ну