По состоянию на 27 сентября в медорганизациях региона действуют 1766 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 27 сентября в медорганизациях региона действуют 1766 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 84,6 процента из них занято (1494), свободны 272 койки.49313 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 113 человек.Напомним, что на 27 сентября заболели 186 человек, всего заболевших Ковид-19 в регионе 53647 человек.За период наблюдения во Владимирской области отмечено 1952 летальных случая, за сутки умерли от коронавирусной инфекции 4 человека.