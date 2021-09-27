Вице-спикер ЗС Роман Кавинов провел рабочую встречу сразу со всеми Уполномоченными Владимирской области. Правозащитники выступили с инициативой и просят её поддержать. Дело в том, что ведя

Вице-спикер ЗС Роман Кавинов провел рабочую встречу сразу со всеми Уполномоченными Владимирской области. Правозащитники выступили с инициативой и просят её поддержать. Дело в том, что ведя приёмы граждан, омбудсмены понимают, что часть жалоб не может решить только один чиновник, на которого жалуются. Нужен комплексный подход. Для этого надопровести полноценный анализ обращений, идущих в аппараты Уполномоченных.