27.09.2021

2021-09-27 12:35:04

Жители Владимирской области, пострадавшие от пожара или стихийного бедствия, могут обратиться за материальной помощью

Жителям Владимирской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная помощь



Департамент социальной защиты населения напоминает, что в соответствии с действующим законодательством гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим во Владимирской области и понесшим материальный ущерб в результате пожара или стихийных бедствий, предусмотрены:



- независимо от дохода семьи - единовременная выплата в размере 10796 рублей на каждого члена семьи. За 8 месяцев текущего года эту выплату получили около 1,2 тыс. человек на 12,9 млн. рублей.



- С малоимущими семьями (гражданами) заключается социальный контракт на устранение последствий пожара в жилом помещении, являющимся постоянным местом жительства. Предоставляется семьям (одиноко проживающим гражданам), где среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в области. Срок действия контракта – от 3 до 12 месяцев.



Размер выплаты - минимум 5952 рубля в месяц на семью. В целом, сумма выплаты по социальному контракту не превышает 71424 рубля. За 8 месяцев этого года заключено 46 контрактов на 3,3 млн.



- Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Денежные средства могут быть направлены, в том числе, на приобретение: одежды, обуви; необходимой бытовой техники (холодильник, газовая плита, электроплита); предметов средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения, отопления - насос для подачи воды, водонагреватель, котёл отопительный, переносная печь); ремонт жилого помещения.



Право на эту выплату имеют граждане, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области на момент обращения. Социальный контракт заключается на срок не более 6 месяцев, с ежемесячной выплатой 12085 рублей. Этой поддержкой воспользовались 46 семей, понесших материальный ущерб в связи с пожаром, на 3,3 млн. рублей.



Решение о назначении этих мер поддержки принимается комиссией при учреждении социальной защиты населения по месту жительства на основании письменного заявления гражданина, в котором указаны сведения о составе и доходах семьи за 3 последних месяца, предшествующих месяцу обращения, информирует пресс-служба областной администрации.



Отметим, что величина прожиточного минимума, установленная во Владимирской области на 2021 год, составляет для трудоспособного населения – 12085 рублей, детей – 11294 рубля и пенсионеров – 9800 рублей.