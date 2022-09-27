По состоянию на 27 сентября в медорганизациях региона действуют 429 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 27 сентября в медорганизациях региона действуют 429 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 63,2 процента из них занято (271), свободны 158 коек.155931 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 683 человека.За период наблюдения в области отмечено 3525 летальных случаев.Напомним, за сутки во Владимирской области выявлено 553 случая заболевания коронавирусом.Фото https://www.pxfuel.com/