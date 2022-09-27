Соревнования по спортивной гимнастике в рамках I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта...

Соревнования по спортивной гимнастике в рамках I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта проходили в Казани. В составе нашей команды были собраны ведущие гимнасты региона: Александр Карцев, Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Влад Новокшонов, Алексей Ростов, Лейла Васильева, Ангелина Мельникова, Арина Семухина. Все они — воспитанники Владимирской муниципальной СШОР по спортивной гимнастике имени Н.Г. Толкачева.Как рассказали в пресс-службе Администрации города Владимира, сборная Владимирской области по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль Спартакиады в командном первенстве, уступив лишь команде Москвы. «Бронза» досталась гимнастам Татарстана.Напомним, I Всероссийская Спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года проходит с 10 августа по 2 октября этого года по 39 видам спорта на спортивных объектах 12 регионов страны.Фото мэрии Владимира