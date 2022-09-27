Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил учебный центр в поселке Пакино Ковровского района, куда отправляют мобилизованных жителей региона. По словам главы области,

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проверил учебный центр в поселке Пакино Ковровского района, куда отправляют мобилизованных жителей региона. По словам главы области, постельные комплекты в казарме выданы, порции в столовой нормальные, обмундирование есть, а личные вещи при мобилизованных. Обучение для участия в спецоперации на Украине уже началось. «Поговорил с несколькими бойцами. В их числе сельский