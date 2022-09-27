Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала в своем блоге о непростых буднях.

Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала в своем блоге о непростых буднях.АнастасияКостенко и Дмитрий Тарасов в браке уже больше пяти лет. После развода с ОльгойБузовой футболист не терял время, а сразу обзавелся семьей. За это время звезднаяпара успела родить троих детей — дочерей Милану и Еву, и сына Алексея.Молодая мамачасто делится фотографиями детей в своих социальных сетях. Она любит наряжать девочекв разные наряды, а на дни рождения наследников устраивает настоящие шоу. О проблемахматеринства Тарасов и Костенко стараются умалчивать, показывая только красивую картинку.Но на днях брошенная Тарасовым ради работы и съемок модель взвыла из-за навалившихся трудностей. Анастасия поделилась с подписчиками,что в одну из ночей трое маленьких детей не дали им с Дмитрием Тарасовым спать."Счастливые"родители. И так кругом переживания, еще и дети сговорились и ночью дали намдрозда", — пишет мамочка. Возможно, эмоциональное состояние родителей передалосьи малышам, поэтому ночью они не смогли полноценно отдохнуть.Стоит отметить,что даже после бессонной ночи жена Дмитрия Тарасова выглядит очень хорошо. Возможно,с тремя детьми она уже научилась скрывать последствия недосыпа.