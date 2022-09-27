Депутатская фракция Единой России в Законодательном Собрании предложила предусмотреть областное...

Депутатская фракция "Единой России" в Законодательном Собрании предложила предусмотреть областное финансирование кадетских классов в школах Владимирской области. Это предложение вошло в список рекомендаций к формированию бюджета региона на 2023 год.У кадетов особая система образования. Со школьной скамьи их готовят к военной службе. С юных лет прививают дисциплину, привычку к порядку, организованность. Особое внимание - патриотическому воспитанию. Как и в профильных классах, у кадетов есть дополнительные занятия. Главный упор на исторические дисциплины и усиленную военную подготовку.Илья Макаренков, ученик 7 "К" класса средней школы №22 (г. Ковров):- Жизнь кадета отличается от жизни простого ученика многими факторами. У нас есть дополнительные уроки: история русского оружия, проектная деятельность, строевая подготовка. Мы участвовали во многих соревнованиях. Например, по стрельбе. В дальнейшем я планирую поступать на военную кафедру.Во Владимирской области более 60 кадетских классов - это полторы тысячи учеников. Один из инициаторов предложения оказать финансовую поддержку кадетам депутат Законодательного Собрания, директор ковровской школы номер 22 Инна Гаврилова. Такая практика уже зарекомендовала себя во многих регионах России.Инна Гаврилова, директор средней школы №22, депутат Законодательного Собрания:- Для того, чтобы реализовать программы кадетского образования, необходимо также, чтобы были оснащены помещения школы дополнительными средствами обучения.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы сейчас как раз изучаем потребности. Они есть, поверьте. Поскольку у них удлиненная образовательная программа, то бесплатное питание, допустим. Это точно было бы неплохо. Кадетские классы участвуют в "Зарницах" более активно, чем другие образовательные учреждения. Это тоже стоит денег.Сначала инициативу заложить в бюджет следующего года деньги на кадетские классы обсудили на заседании комитета по образованию. Общим составом рекомендацию утвердили на очередном заседании Заксобрания.Юлия Шувалова "Вести-Владимир"