Маршрутом памяти, добра и долга. Владимирские джиперы приняли участие в уборке старинной...

Маршрутом памяти, добра и долга. Владимирские джиперы приняли участие в уборке старинной Крестовоздвиженской церкви села Святково Кольчугинского района.Путь к урочищу Святково- дальний и сложный. К историческому селу ведет дорога по полям. Этот путь успешно преодолели несколько экипажей. В Кольчугинском районе джиперов встретил историк Виталий Семёнов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор". Именно ему принадлежит идея создания на базе Святково народной часовни- мемориала в честь подвига российских бойцов- участников специальной военной операции по защите Донбасса. Владельцы внедорожников помогли волонтёрам в финальном этапе генеральной уборки. Крестовоздвиженская церковь в советские годы была полностью завалена удобрениями. Участники акции до конца расчистили апсиду храма. Отметим, проект создания часовни- мемориала Z уже получил всестороннюю поддержку. И прежде всего- администрации Владимирской области.Виталий Семёнов, председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор":- Вот отсюда, из трапезной проходили люди, в общий объём, стояли перед алтарём. Как и во всех церквях, как положено. Сейчас я расчищаю то место, где далёкие жители деревни Святково заходили сюда. К сожалению, ещё не удалось найти ни одной фотографии, где церковь полностью, в полном размере.Ян Грызунов, основатель сообщества "4 WD Владимир":- Это как долг, я считаю. Не просто так сюда приехали. Хотелось бы помочь, увековечить память. Всё, что мы можем, мы сделали. Первый раз в жизни такой выезд, я думаю, не последний. Ради часовни можно. Почему нет?Николай Евсеев, участник сообщества "4 WD Владимир":- Я - патриот своей страны. Надо всё это возрождать. Всё это забытое. Это фундамент, это основа. России нашей.Каким будет новый этап развития проекта? Что ещё в перечне противоаварийных работ? И появится ли своя дорога Крестовоздвиженскому храму, ведь ближайшее село, в котором живут люди- в семи километрах? Вместе с джиперами в Святково отправилась наша съёмочная группа. Репортаж Марии Платанюк- в следующем выпуске "Вестей".