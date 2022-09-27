Во Владимире 27 сентября в учебный центр отправились еще 15 мобилизованных местных жителей. Губернатор Александр Авдеев поделился подробностями в своем telegram-канале. Родственники и близкие

Во Владимире 27 сентября в учебный центр отправились еще 15 мобилизованных местных жителей. Губернатор Александр Авдеев поделился подробностями в своем telegram-канале. Родственники и близкие собрались, чтобы проводить мужчин на подготовку к участию в спецоперации на Украине. Александр Авдеев пообщался со многими из них. «Между собой ребята уже познакомились. Наверняка и в учебном центре встретят знакомых.