Всемирная истроия.
Наполеон и его империя.
Бонапарт после великих побед, завоевания Европы и вынужденного отречения от престола после проигранной "битвы народов" под Лейпцигом в 1813 г. был отправлен на остров Эльба в Средиземном море. Наполеон с небольшим отрядом покинул Эльбу и в марте 1815 года высадился во Франции. В течении всего 20 дней он покорил Францию без единого выстрела с помощью все еще верной ему французской армии.
Интересны заголовки парижских газет тех дней, меняющиеся в зависимости от продвижения императора к столице: "Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан" - "Людоед идет к Грассу" - "Узурпатор вошел в Гренобль" - "Бонапарт занял Лион" - "Наполеон приближается к Фонтенбло" - "Его императорское величество ожидается сегодня в с
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