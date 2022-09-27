ФК «Муром» со счетом 1:4 обыграл Владимирское «Торпедо» в матче 13 тура Второго дивизиона России. Эта игра стала второй победой муромлян над владимирцами в чемпионате с общим счетом 9:1.

ФК «Муром» со счетом 1:4 обыграл Владимирское «Торпедо» в матче 13 тура Второго дивизиона России. Эта игра стала второй победой муромлян над владимирцами в чемпионате с общим счетом 9:1. Владимирские футболисты пропустили быстрый гол на 11-й минуте, после которого игра совсем не задалась. Несмотря на то, что на 25-й минуте «Торпедо» сравняло счет, дальше игра