В Гороховецком районе прокуратура выявила в Интернете ряд сайтов, на которых продавали снюс. На...

В Гороховецком районе прокуратура выявила в Интернете ряд сайтов, на которых продавали снюс.На сайтах имеется описание продукции, предоставлена возможность заказа и покупки запрещенного к продаже товара.Напомним, что действующим законодательством об охране здоровья граждан установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем, снюсом, пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания, сосания, нюханья.За оптовую или розничную продажу указанной продукции предусмотрена административная ответственность и наказание в виде штрафа.В целях пресечения распространении запрещенной информации на указанных Интернет-сайтах районная прокуратура направила в Гороховецкий районный суд административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной.Заявление прокурора находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото из архива ГТРК "Владимир"