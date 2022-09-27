Губернатор Александр Авдеев посетил учебный центр в Коврове. Глава региона лично проверил условия...

Губернатор Александр Авдеев посетил учебный центр в Коврове. Глава региона лично проверил условия размещения земляков, призванных по частичной мобилизации.- Ну что, Вас мобилизовали? Так точно. Вы у нас депутат из Красного Эха. Давно депутат, года четыре, точно?Евгений Евгеньевич - из Гусь-Хрустального района. Губернатору Александру Авдееву рассказывает: лично перед ним вопроса не стояло. "Все понимают, КАКАЯ сегодня задача перед страной".- Подготовка уже началась? Стрельбы. Гранаты уже кидали.Владимирская область стала пунктом сбора для резервистов. База - ковровский учебный центр. Александр Авдеев лично оценил условия, в которых живут и проходят подготовку призванные по частичной мобилизации земляки. Впереди - учеба и слаживание.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Необходимо создать все коммунально-бытовые условия, проверить систему отопления, развернуть полевые кухни, полевые палаточные лагеря, развернуть медсанчасть, которая будет работать в повышенном режиме. Обеспечить все это системами жизнеобеспечения.- Вот только заступили...- Как настроение, нормально все?В столовой - полноценный обед. Губернатор оценивает все детали: от питания до медицинской помощи. Призывников размещают в теплых обустроенных казармах. Душевые, бани, санузлы - предусмотрено все. Дополнительно развернут и палаточный лагерь. На территории учебного центра идут работы по дополнительному освещению. Развернуты полевые кухни. Сегодня повара приготовили борщ.Владимир Михайлович, мобилизованный:- Два дня уже нахожусь. Нормально все относятся. Заселили, кормят. Раз сказали: "Надо", пулемет ответил: "Есть!". Готов ехать!Владимир Михайлович - майор. Сейчас в Коврове формируется подразделение, которое он возглавит. Из запаса призван и военный хирург Игорь Александрович. В учебном центре он руководит медслужбой. На его плечах - организация медицинского пункта. Сейчас, по словам врача, обращений - от одного до десяти в день. Вопросы по здоровью - текущие.Игорь Александрович, начальник медицинской службы, военный хирург:- Пока здесь я был, ковида не было. Хотя есть тест-системы. Это все есть. Пациенты с системами ОРВИ теститруются на ковид-инфекцию.В части круглосуточно дежурит фельдшерская скорая помощь. В самое ближайшее время доставят электрокардиограф.Глава региона Александр Авдеев подчеркивает: в центре внимания - порядок мобилизации и случаи некорректного призыва. По возрасту или по состоянию здоровья. Ошибки первых призывных дней будут исправлены.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Также решаем частные вопросы, связанные с тем, кого правомерно, кого неправомерно призвали именно в первую волну мобилизации. Поэтому каждый случай будет разобран индивидуально, по закону, по справедливости, и будут приняты соответствующие решения.Всем призванным из запаса окажут всестороннюю помощь. Обеспечив все потребности. Задача - как можно быстрее ОБЩИМИ усилиями приблизить долгожданную Победу.Мария Платанюк "Вести-Владимир"