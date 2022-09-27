Муромской городской прокуратурой установлено, что пациенту назначено лечение дорогостоящим жизненно...

Муромской городской прокуратурой установлено, что пациенту назначено лечение дорогостоящим жизненно важным лекарством. И в марте 2022 года выписан рецепт на данный лекарственный препарат.Однако органами здравоохранения региона мужчина необходимым лекарством обеспечен не был, в результате чего был вынужден неоднократно приобретать его за счет собственных средств на общую сумму свыше 360 тыс. рублей сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По результатам проверки Муромским городским прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с департамента здравоохранения Владимирской области в пользу пациента затраченных на приобретение лекарства денежных средств, которое находится на рассмотрении.Фото https://www.pxfuel.com/