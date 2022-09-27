Настрой у бойцов нормальный. Всех провожали близкие. Они чувствуют одобрение и поддержку. Родные,...

"Настрой у бойцов нормальный. Всех провожали близкие. Они чувствуют одобрение и поддержку. Родные, конечно, переживают, но и, видно, что гордятся своими мужьями, сыновьями, отцами и братьями", - сообщил в ТГ губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Между собой ребята уже познакомились. Наверняка и в учебном центре встретят знакомых. Им предстоит не просто пройти подготовку, но и стать командой. Как в тылу, так и в бою важна слаженность действий и взаимовыручка."Семьи защитников Родины обязательно поддержим, - подчеркнул Александр Авдеев. -. Отделам соцзащиты дана команда связаться с ними, выяснить потребности. Помощь будет оказывать и государство, и общественность. Предприниматели также хотят участвовать. Объединим силы".Напомним, что в регионе продолжается частичная мобилизация. Власти региона внимательно следят за всеми призывными мероприятиями. Александр Авдеев заверяет, что все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Для недопущения подобных случаев, гражданам советуют своевременно предоставлять в военкоматы документы об изменении социального статуса и состояния здоровья.Фото: ТГ губернатора Владимирской области Александра Авдеева.