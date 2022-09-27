Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил рассмотреть возможности поддержки кадетских классов. Вопрос о допфинансировании подняли на собрании Заксобрания 23 сентября.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил рассмотреть возможности поддержки кадетских классов. Вопрос о допфинансировании подняли на собрании Заксобрания 23 сентября. Депутаты ЗС сформировали рекомендации к областному бюджету. Глава региона поручил Департаментам образования и финансов проработать вопрос финансирования кадетских классов и внести поправки в проект бюджета на 2023, 2024 и 2025 года. Прокомментируйте новость у нас