И куда направлять жалобу.

И куда направлять жалобу.Слишком высокий размер ежегодных взносов очень часто приводит к конфликту между владельцами дач в садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и правлением. Разбираемся, зачем нужны взносы и куда пожаловаться на завышенные платежи.На что идут взносы?По сути, взносы в СНТ можно сравнить с оплатой ЖКХ. Цель платежей – компенсировать расходы товарищества на собственную деятельность:– обустройство инфраструктуры;– коммунальные платежи;– уборка мусора и снега;– окрашивание заборов;– приобретение общего имущества и его содержание (мусорный контейнер, ворота и т.д.);– охрана;– налоговые платы;– зарплата сотрудникам;– расходы на организацию собраний членов СНТ.Как и сколько платить?Взносы в каждом СНТ устанавливаются в индивидуальном порядке. Для этого составляется смета и экономическое обоснование трат. Все расходы, размер и периодичность взносов утверждаются на общем собрании.Размер взносов может быть увеличен, если подорожало обслуживание поселка, выросли тарифы на «коммуналку», была увеличена зарплата кого-то из сотрудников. Однако каждое повышение также должно быть одобрено общим собранием.Взносы уплачиваются не чаще 1 раза в месяц наличным или безналичным платежом и поступают на расчетный счет СНТ. С 2019 года у каждого товарищества должен быть свой расчетный счет. Проверить его наличие можно на сайте налоговой. Отказ принимать безналичный платеж – незаконен.Как пожаловаться на завышенные платежи?Если сумма взноса выглядит чрезмерной или поступили требования уплатить какие-то проценты, налоги, то стоит сразу же обратиться за комментариями в правление СНТ. Если запрос проигнорирован, необходимо подать жалобу в ревизионную комиссию. Такая комиссия есть во всех товариществах.Подтвердить законность взносов может протокол, составленный по итогам собрания. Любой участник СНТ имеет право получить в свое распоряжение копию протокола с последнего собрания. Если этого документа нет, то и принятые на собрании решения считаются незаконными. В таком случае актуальным считается взнос, прописанный в последнем имеющемся протоколе.В случае, если и правление СНТ, и ревизионная комиссия не ответили на претензии, надо обращаться в суд. Для этого потребуется собрать следующие документы:– книжка, подтверждающая членство в СНТ;– квитанция об оплате госпошлины;– протокол собрания СНТ, который подлежит обжалованию;– финансовое обоснование и смета доходов и расходов, утвержденные на собрании.