Главная тема дня. Сегодня завершилось пятидневное голосование за вхождение Донецкой и Луганской...

Главная тема дня. Сегодня завершилось пятидневное голосование за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Во Владимире референдум проходил в Городском дворце культуры. Как это было, расскажет Максим Калашников.К этому дню жители Донбасса шли больше восьми лет. Референдум о вхождении в состав России - итог многолетней борьбы.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:- Они хотят жить в спокойной стране с развитой экономикой. Без опасности и необходимости скрываться в подвалах. Чтобы дети ходили в школы, детские сады. Чтобы старики, женщины и дети не погибали на улице от разрывов мин.За главное человеческое право - право на жизнь, жителям Донбасса пришлось заплатить огромную цену. После госпереворота в 2014-ом году попытки восточных регионов Украины отстоять свою правду привели к тому, что новая "майданная" власть начала преследовать русскоязычное население, развязав войну против своих же граждан.Татьяна Саломахина, уроженка г. Северодонецк:- Это не жизнь, когда тебя чему-то заставляют. Да, ты знаешь этот язык, к примеру, украинский. Тебе не комфортно на нем говорить. Ты привык по-русски разговаривать. И когда тебя, извините, унижают и принижают таким образом, я считаю, что это переходит все дозволенные рамки.Во Владимирской области проживает более трех тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Их выбор точно будет услышан.Татьяна Саламахина, уроженка г. Северодонецк:- Я не хочу жить в той стране, вернее даже с тем государством, с теми управленцами, которые, извините, в 2014 сжигали своих людей и давили танками.Референдум, который определит будущее миллионов людей, начался на прошлой неделе в пятницу. Большинство избирателей проголосовали в выходные.Дмитрий Жученко, международный наблюдатель:- Явка приближается к очень высокой. За 80, под 90%. Это говорит о том, что граждане, которые имеют право голосовать, считают вопросы, вынесенные на референдуме, крайне важными для себя. Возможно, это вообще главный вопрос в их жизни.В ДНР и ЛНР явка перевалила за 90 процентов. В Херсонской и Запорожской областях - больше шестидесяти. А это значит, что референдум можно считать состоявшимся.Максим Калашников, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”