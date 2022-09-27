27 сентября в 2 часа ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2 семьи. ЧП...

27 сентября в 2 часа ночи в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 2 семьи. ЧП произошло в селе Андреевское Александровского района.К сожалению, сообщение в пожарную охрану поступило с опозданием, и по прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение двухквартирного деревянного дома на площади 200 кв.м.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на соседние строения. К сожалению, в ходе проливки и разбора конструкций было обнаружено тело погибшего 47-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Дознаватели установили, что на момент происшествия в доме находилось трое человек. Две женщины успели покинуть горящее строение, мужчина остался внутри. Причина трагедии устанавливается.К ликвидации последствий привлекались 5 единиц техники и 15 человек.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области