Молодой человек обвинялся в вандализме и нанесении ущерба.

24-летний житель Владимира Антон Ганюшкин признан виновным в вандализме и нанесении ущерба городу. Суд приговорил молодого человека к восьми месяцам ограничения свободы, об этом сообщил юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.В марте текущего года Ганюшкин нарисовал антивоенное граффити на мосту через Клязьму. В полиции его действия сочли за вандализм по мотивам политической, идеологической ненависти и возбудили в его отношении уголовное дело.Общий ущерб городу составил 21 195 рублей. Молодой человек полностью его возместил и признал вину в содеянном.Суд запретил мужчине в течение восьми месяцев уезжать из Владимира и самовольно менять место жительства. Кроме того, молодой человек должен каждый месяц отмечаться в инспекции.Напомним, в мае дети-вандалы в очередной раз в сквере «Патриот» во Владимире.